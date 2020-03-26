Ольга Бузова о конфликте с Идой Галич: «Доказывать свинье, что она свинья – бред»

Блогер и телеведущая не могут найти общий язык уже более двух лет.

Ольга Бузова нелестно высказалась об Иде Галич. В беседе с Аленой Жигаловой Бузова припомнила, что ее конфликт с блогером длится уже более двух лет. Все началось с того, что Ольга в свое время отказала Иде в интервью для ее YouTube-канала. После этого в разговоре с Ксенией Собчак Галич заявила, что ей в принципе не нравится то, что делает Бузова.

Алене Ольга объяснила, что до той ситуации с Галич она общалась нормально. В какой-то момент Бузова устала терпеть нелестные высказывания в свой адрес.

«Эта женщина ходит по всем радиостанциям, по всем интервью, говорит о том, как я отвратительно с ней поступила. После этого мы прекрасно с ней общались, а потом я восстановила хронологию событий, и мне стало смешно. Приходить и доказывать свинье, что она свинья – это бред», — высказалась она в YouTube-шоу «Алена, блин».

Бузова даже показала Жигаловой переписку, которая была после того случая. В ней Ольга и Ида вдвоем высмеяли новый образ Галич. Спустя полгода телеведущая и блогер даже снимали вместе влог, на котором общались взахлеб и заразительно смеялись. В какой момент Галич и Ивлеева обозлились на Ольгу, она сама не знает.

«Взрослые все люди. Если что-то не понравилось, подойди ко мне и скажи – Оль, а почему ты тогда отказала мне в интервью, а сейчас снимаешь со мной влог? Мы после этого нормально год общались, они с Настей Ивлеевой выставляли сторис, где пародируют меня, я смеялась. А после этого начались походы, где она меня публично парафинит», — недоумевает Ольга.