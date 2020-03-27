«Я с ним не связывалась»: Королева высказалась после госпитализации Николаева

Как отметила исполнительница, сейчас гуляет много ложной информации о звездах.

Певица Наташа Королева высказалась после госпитализации в Коммунарку своего бывшего супруга — композитора Игоря Николаева. Напомним, что звездный исполнитель почувствовал себя плохо и вызывал врачей. У него взяли тест на коронавирус. Предварительный диагноз, который, впрочем, пока не подтверждали врачи, очаговая пневмония.

«Честно говоря, я не в курсе такой информации. Я с ним не связывалась, поэтому не знаю. Вы знаете, сейчас очень много ложной информации. Сначала вы перепроверяйте информацию, потому что ходят слухи». Наташа Королева

Со своей стороны, музыкант Юрий Антонов отметил, что общался последний раз с Николаевым чуть больше недели назад. Шли съемки программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Как сказал Антонов, его товарищ был в полном здравии и на здоровье окружающим не жаловался, сообщает портал 360tv.ru.

Отметим, что в Коммунарке сейчас находится вместе со своей женой музыкант и популярный артист Лев Лещенко. Проходила информация, что у него начался отек легких. Впрочем, в Минздраве опровергли эти сообщения, заявив, что народный артист идет на поправку. Сейчас его жизни ничего не угрожает.