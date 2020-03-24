«Становится жутковато»: Бородина рассказала о приступе панической атаки

Известная телеведущая Ксения Бородина находится на обязательном карантине после поездки на французский курорт. В личном микроблоге в Инстаграм звезда призналась, что накануне перенесла приступ панической атаки. Причем состояние, в которое впала светская львица, продолжалось несколько часов.

«Не могу сказать, что я сильный паникёр, нет, но когда у тебя тотальное чувство все держать под контролем, жить, зная, что завтра вот так и вот так, всегда есть план, а тут плана никакого, то становится жутковато», — призналась звезда.

Справиться с приступом ей помогли поддержка мужа, а также разговоры с подругами. Знаменитая брюнетка стремится ограничить себя от плохих новостей и всего, что связано с распространением коронавируса, но полностью изолировать себя от негативной информации ей не удается. Она старается держать себя в руках и верит, что все происходящее скоро закончится.

Кстати, на 24 марта число заражений опасной инфекцией COVID-19 в мире достигло 384 тысяч случаев. Днем ранее эта цифра была на 46 тысяч меньше. Вирус распространился на 186 стран. В России число заболевших уже насчитывает 446 человек.