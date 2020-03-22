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Тайка Вайтити неудачно пошутил про коронавирус и ожирение

Режиссер случайно вызвал гнев среди своих подписчиков в Twitter.

Тайка Вайтити неудачно пошутил про коронавирус и ожирение
Тайка Вайтити. Фото: globallookpress

Во время эпидемии коронавируса звездам шоу-бизнеса стоит внимательно следить за своими публикациями и шутками в социальных сетях, ведь люди находятся в довольно взвинченном состоянии и любое проявление юмора готовы воспринимать в штыки.

Всемирно известный режиссер и обладатель премии «Оскар» Тайка Вайтити решил выложить пост в своем официальном аккаунте в Twitter. Мужчина решил пошутить и заявил, что после окончания пандемии население Земли будет выглядеть так же, как герои мультфильма «Валл-И». Напомним, по сюжету мультика, люди из-за нехватки здорового образа жизни и злого искусственного интеллекта приобрели много лишнего веса и передвигались лишь на летающих кроватях.

Многие подписчики Вайтити шутку не оценили, посчитав ее оскорбительной, режиссера даже обвинили в фэтшейминге.

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