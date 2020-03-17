«Не пытаться найти лазейку»: Бородина порассуждала на тему карантина

Многие звезды шоу-бизнеса выразили свое мнение по поводу ситуации вокруг COVID-19. Поспешила это сделать и телеведущая Ксения Бородина, которая сейчас находится на домашней самоизоляции после возвращения из Франции. Знаменитость уверена, что карантин, объявленный в Москве, и связанные с ним мероприятия по ограничению распространения болезни, очень своевременны – так, по словам Бородиной, риск вспышки вируса будет минимален. И соблюдать ограничения, по убеждению ведущей «Дома-2», должны все люди без исключения.

«В этой ситуации артистам, концертным площадкам и кинозалам тоже надо чувствовать свою ответственность и отменять мероприятия по всей стране, а не только в Москве! И не пытаться найти лазейку типа «ой, у нас в зале 49 мест, а не 50», чтобы заработать последнюю копейку!» — рассуждает Бородина в личном Инстаграм.

Телеведущая призвала подписчиков в публикации быть ответственнее не только в социальных сетях, но и на деле. И, в случае чего, быть готовыми к изоляции от мира. Как, например, это сделала сама Ксения. Она подчеркнула, что жизнь дома есть. Хотя она очень энергичный человек, но соблюдает карантин, потому что «здоровье важнее всего».

Напомним, в настоящее время в столице действует ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек. Кроме того, с 21 марта по 10 апреля будут закрыты школы и детские сады, а с 14 марта на свободное посещение переведены учреждения допобразования и спортивные секции. Пожилым людям рекомендовано не выходить на улицу, а прибывшие из европейских стран граждане обязаны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.