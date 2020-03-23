«Открыл кулинарный талант»: трехлетний сын Кати Гордон приготовил для мамы креветок

Трехлетний сын Кати Гордон Серафим появился в браке с бизнесменом Игорем Мацанюком. Малыш внезапно открыл в себе талант повара и старается баловать старшего брата и родительницу кулинарными изысками.

Так, Гордон обнародовала видео, на котором можно рассмотреть, как серьезный Сима (именно так Катя ласково называет наследника) как заправский кулинар, стоя на табуретке, жарит на сковородке креветки. На соседней плите в кастрюле под строгим надзором мальчика «доходят» макароны.

«Серафим открыл в себе кулинарный талант. Готовит спагетти с макаронами… Даня жаждет, как и я, движений. Ну а я… пока не могу разобраться с тем, что чувствую… вы там как? Держитесь?», — написала Гордон.

больше по теме Екатерина Гордон озвучила, какие алименты ей платит Сергей Жорин У бывших супругов есть совместный сын Даниил.

Многие фолловеры Кати восхитились целеустремленностью ее младшего сына. Некоторые отметили, что и сами были бы не прочь воспользоваться услугами маленького профессионала.

«А доставку еды на дом от этого парня заказать можно?», «Какой сладкий поваренок», «Спагетти с макаронами это сильно», «Чистый ангел», — восхищаются они Серафимом.

Отметим, что помимо Серафима Гордон воспитывает также старшего сына от звездного адвоката Сергея Жорина. В 2020 году Даниилу исполнится 8 лет.