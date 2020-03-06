«С 8 марта, парни!»: Гордон поздравила Жорина и Пригожина с наступающим праздником

Юрист Екатерина Гордон заявила, что ее бывший муж, адвокат Сергей Жорин, и продюсер Иосиф Пригожин уже неделю заваливают ее страшными фотографиями. На них изображена в непотребном виде Екатерина Гордон. Часть из них правозащитница рискнула даже опубликовать.
Как она отметила, Жорин и Пригожин угрожают ей, что выложат в Сеть снимки. Она, судя по всему, решила сыграть на опережение, и сама их показала общественности. Гордон напомнила, что хирург Алексанян «починил» ее дважды сломанный нос. Видимо, она намекнула, что Жорин ранее ее избивал.
«В наше время, конечно, в женщинах больше мужества. Мальчики, вы красивые и умные, а я ужасно испугалась. P.S. Жорин Пригожину еще меня голую наприсылал… Ну настоящий пацан. С 8 марта, парни!»
Ранее Екатерина Гордон написала заявление на бывшего супруга, который выложил в Сеть видеозапись. На ней правозащитница ведет себя неадекватно.