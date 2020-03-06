«С 8 марта, парни!»: Гордон поздравила Жорина и Пригожина с наступающим праздником

Как отметила правозащитница, адвокат и продюсер уже неделю отправляют ей страшные фото.

Юрист Екатерина Гордон заявила, что ее бывший муж, адвокат Сергей Жорин, и продюсер Иосиф Пригожин уже неделю заваливают ее страшными фотографиями. На них изображена в непотребном виде Екатерина Гордон. Часть из них правозащитница рискнула даже опубликовать.

Как она отметила, Жорин и Пригожин угрожают ей, что выложат в Сеть снимки. Она, судя по всему, решила сыграть на опережение, и сама их показала общественности. Гордон напомнила, что хирург Алексанян «починил» ее дважды сломанный нос. Видимо, она намекнула, что Жорин ранее ее избивал.

больше по теме Екатерина Гордон озвучила, какие алименты ей платит Сергей Жорин У бывших супругов есть совместный сын Даниил.

«В наше время, конечно, в женщинах больше мужества. Мальчики, вы красивые и умные, а я ужасно испугалась. P.S. Жорин Пригожину еще меня голую наприсылал… Ну настоящий пацан. С 8 марта, парни!» Екатерина Гордон

Ранее Екатерина Гордон написала заявление на бывшего супруга, который выложил в Сеть видеозапись. На ней правозащитница ведет себя неадекватно.