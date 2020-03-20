Жорин об обвинениях Гордон: «Она не может сказать: «У меня был офигенный муж, и я его потеряла»

Звездный адвокат Сергей Жорин популярно объяснил, где исказила правду его бывшая супруга – юрист Катя Гордон. Напомним, в четверг, 19 марта девушка дала скандальное интервью Алене Жигаловой. В нем Гордон призналась, что Жорин якобы регулярно избивал ее, изменял ей с певицей Анной Седоковой, пока сама Катя лежала на сохранении в больнице и в целом изощренно унижал ее.

Спустя сутки Сергей решил прояснить ситуацию. Журналисту Teleprogramma.pro юрист пояснил – практически все, что говорила его бывшая жена – неправда. Руку мужчина на Гордон не поднимал, именно по этой причине слушать слова матери его ребенка ему смешно.

«Каждый раз у нее какие-то новые выдуманные истории. Сейчас ее якобы не просто избивали, а делали это каждое утро. Ну то есть мы просыпаемся, и она уже избитая, или мы просыпаемся, я говорю: «Доброе утро» и начинаю избивать. Ну бред же», — растолковал он.

Жорин озвучил мысль о том, что для многих женщин публично опозорить своего бывшего мужчину – своеобразная отдушина после расставания. Подобным образом «слабый пол» ищет поддержки у других женщин и, как правило, находит.

«Она же не рассказывает, что ей покупали дорогие шубы и украшения. Придумала какую-то историю с шампунем. К сожалению, никто ведь не задумывается, что если бы я действительно был такой плохой и садист, не выходила бы она замуж во второй раз. И, наверно, если бы отец, то есть я, был конченый урод, она бы не настаивала, чтобы я общался с ребенком. Может быть, ей так легче, я к этому спокойно отношусь. Но какие-то моменты смешные были», — поделился соображениями Жорин.

Растолковал адвокат и появившиеся слухи о романе с Седоковой. По словам Сергея, с Анной у него ничего не было: познакомился он с певицей уже после того, как Гордон родила ребенка. Общался он с многодетной матерью преимущественно по телефону.

«Если я в этой ситуации преимущественно смеюсь, то Седоковой не смешно. Про нее это вранье от начала и до конца. Романтических отношений у нас не было, мы общались, но преимущественно дистанционно. Может быть, в какой-то момент Катя увидела какое-то сообщение…Кате просто хочется жертву строить. Она же не может сказать – у меня был офигенный муж, и я его потеряла. Ей нужно кого-то обвинить. Меня обвинять ей уже неинтересно, что нового она может сказать, вот и пытается других людей привлечь. Это, конечно, подло», — высказался он.