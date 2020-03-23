Экс-жених Бузовой рассказал, что делал на Красной площади в нижнем белье

Бывшего участника «Дома-2» и жениха Ольги Бузовой Романа Гриценко заметили разгуливающим в нижнем белье в центре Москвы. По данным СМИ, 24-летний юноша освободился от оков одежды неподалеку от Мавзолея и стал расхаживать в таком виде, снимая себя на мобильный телефон. На странное поведение знаменитости обратили внимание прохожие: они вызвали на место правоохранительные органы.

Mash отмечает, что прибывшие силовики задержали юношу и отвезли его в местное отделение полиции. Там на молодого человека, по предварительным данным, оформили административное нарушение за мелкое хулиганство. Гриценко предписали выплатить штраф в тысячу рублей, а затем отпустили на волю.

Сам Гриценко Telegram-каналу LifeShot пояснил, что участвовал в баттле, организованном блогерами. Ему поставили задачу выйти в публичное место, раздеться и станцевать в таком виде. Выполнить задание Роман не успел, поскольку достаточно быстро приехали полицейские, которые задержали его.

«Буквально через 30 секунд уже машина подъехала полицейская. Меня отвезли в отделение, я сидел там часа два, пока меня пробивали по базам. Мне было очень неприятно там находиться», — отметил он.

Напомним, недавно Роман принимал участие в проекте «План Б», куда пришел попытать счастья и еще раз побороться за сердце Ольги Бузовой. После того, как поющая телеведущая ему вновь отказала, Гриценко стал намекать на отношения с блогером Виолеттой Чиковани.