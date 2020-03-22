Ольга Бузова легла на лечение в клинику

Певица Ольга Бузова решила не шутить со здоровьем и отправилась в клинику неподалеку от Москвы, чтобы убедиться, что с ее здоровьем все в порядке. Как сообщает издание 7Дней, артистка решила сделать полноценную проверку организма и убедиться, что у нее нет никаких болезней, о которых она не знала ранее. Также певица отметила, что регулярные гастроли и концертная деятельность довольно пагубно на нее влияют, а плотный рабочий график не оставляет шансов на покой и свободное время.

Напомним, Бузова недавно заявила, что у нее есть небольшие проблемы с позвоночником, а врачи подтвердили ее догадки и диагностировали грыжу. В итоге артистка не послушала врачей и все же завершила концертный тур без переносов, за что поплатилась болью в спине.

Напомним, по данным оперативного штаба, количество случаев заражения коронавирусом в России выросло до 367.