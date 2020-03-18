«Бомба!»: Бабкина и Ургант поддержали челлендж с переодеванием в TikTok

Надежда Бабкина и Иван Ургант вслед за Дженнифер Лопес, Эмили Ратаковски и экс-кандидатом в президенты США Элизабет Уоррен приняли участие в челлендже с переодеванием в TikTok.

Звезды реализовали шутку под трек Дрейка Nonstop в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале. И уже заработали славу самого смешного тик-токерского челленджа в России. Пользователи Сети активно делятся роликом, бурно обсуждая актерские способности забавной парочки.

«Вы видели их выражения лиц? Умора!», «Это самый смешной челлендж в России!», «Бомба!», «Ахахахах, вы в тренде! Я не могу, вы просто супер!», «Ваня, я считаю, вы нашли свой стиль», «Иван, ну как можно быть таким крутым в одежде Надежды Бабкиной?», «Ржака, Иван в серьгах шикарен», «Не ожидала от Бабкиной! Ржу в голос», — наперебой пишут люди.