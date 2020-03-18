Константин Эрнст назвал Little Big победителями «Евровидения-2020»

Среди роликов на официальном канале конкурса в YouTube российские музыканты явно лидируют по просмотрам.

Глава Первого канала Константин Эрнст отреагировал на новость о переносе «Евровидения» на 2021 год. Напомним, что теперь российской группе Little Big, как и другим участникам конкурса, придется придумывать новые песню и номер.

От лица всех своих коллег Эрнст заявил, что сожалеет о произошедшем, но оставил за собой веское слово.

«Для себя сочтем, что в 2020 году, по результатам просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, с безусловным отрывом победила группа Little Big», — цитирует медиа-менеджера издание Super.ru.

Напомним, что именно Первый канал выдвигает исполнителя на «Евровидение».

Свое мнение высказала и телеведущая Тина Канделаки. Женщина заявила, что находится в недоумении. Она считает, что подобный конкурс можно было бы провести и не собирая толпу музыкантов и зрителей в одном месте.

«Все видео певцами уже записаны. Что же мешает их просто прислать, а мы с удовольствием посмотрим сами композиции, проголосуем и выберем Little Big? Более того, я считаю, что Little Big выбрали бы победителем не только мы, но и остальные страны, ведь именно наш коллектив рвет сейчас всех своим челленджем в Tik Tok», — написала Канделаки в Telegram.

Добавим, что сама группа тоже сделала короткое заявление, согласившись с решение организационного комитета конкурса.