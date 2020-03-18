«Спасибо каждому, кто верил в нашу победу!»: Little Big отреагировали на отмену «Евровидения»

Группа Little Big отреагировала на новость о том, что конкурс «Евровидение», на котором они собрались представлять Россию, переносится на 2021 год. Музыканты сделали пост в Instagram, в котором сообщили, что сожалеют, но считают принятое решение единственно правильным в сложившейся ситуации.

«С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей – спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню Uno и верил в нашу победу!» — написали Little Big.

Тем не менее само мероприятие не отменяется, а переносится, а значит, у группы еще есть все шансы победить на конкурсе. Правда, для этого им потребуется новая песня и новый номер.

Конечно, очень жаль, ведь композиция Uno уже стала вирусной в Сети и для россиян, и для европейцев. Но кто сказал, что через год Little Big не смогут придумать еще более зажигательный хит?

«Уверен, вы придумаете что-то еще более мега крутое!» — написал в комментариях под постом Филипп Киркоров.

Добавим, что, по данным ВОЗ, 18 марта число инфицированных коронавирусом в мире превысило 200 тысяч и более 8 тысяч умерли в результате заражения.