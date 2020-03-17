«Скромный, но со вкусом»: отец Началовой рассказал, каким будет памятник певице

Папа Юлии Началовой рассказал, каким будет памятник на могиле певицы. В годовщину со дня смерти артистки многие поклонники и родственники пришли к месту ее погребения, чтобы почтить память любимицы, а также возложить у ограды цветы. Сейчас могила Началовой вновь усыпана цветами, как и в день ее похорон. Тюльпаны, лилии и розы полностью скрыли под собой землю.

Несмотря на то, что с момента смерти Началовой прошло уже много времени, родители и близкие по-прежнему не могут смириться с утратой. Недавно папа Юлии Виктор совместно с ее тетей выпустили книгу-воспоминание: в ней они описали, как протекает их жизнь и жизнь дочери артистки – 13-летней Веры. На кладбище же глава семьи рассказал, каким планирует сделать памятник для дочери. Монумент возведут в мае текущего года. Сделан он будет из гранита.

«Памятник уже делается, он будет поставлен ближе к концу мая. Гранитный памятник с портретом. Скромненький, но со вкусом», — передает его слова Nation News.

Напомним, Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Врачи долго боролись за жизнь певицы, но спасти ее не смогли. Смерть Началовой шокировала не только ее поклонников, но и многих коллег по сцене. Так, близкий друг Юлии Александр Панайотов признавался, что девушка часто приходит к нему во снах.