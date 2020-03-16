37-летняя певица Елка не смогла скрыть изменения в фигуре

Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, получила популярность благодаря песне «Прованс». Последние несколько лет девушка радует поклонников новыми хитами, но вот о личной жизни она предпочитает не говорить.

По некоторым данным, ее родители давно находятся в разводе. Артистку воспитывал отец Вальдемар. Также у певицы есть сестра Евгения, которую недавно она перестала скрывать от общественности.

Елка не комментирует личную жизнь. По некоторым данным, она ранее была замужем за Сергеем Астаховым. Несколько лет назад появились слухи, что они расстались. Супруги строили особняк, но неожиданно заморозили все работы.

Однако на днях артистку заподозрили в беременности. Она не скрывала, что хочет иметь детей, но пока судьба не подарила ей такую возможность. Артистка даже задумывалась об усыновлении, но возможно, что скоро певица родит наследника.

Слухи о скором пополнении появились после того, как Елка выступила на дне рождения Константина Сидоркова, известного промоутера. На сцене она предстала в черной водолазке и кожаных брюках с высокой талией.

Наряд не смог скрыть изменения в фигуре артистки. Поклонники разглядели округлившийся живот у 37-летней артистки. Сама девушка никаких объявлений о беременности пока не делала.

Интересно, что изменения в фигуре артистки стали появляться и ранее. Последний раз она хвасталась стройной фигурой в январе, публикуя пляжные фото. После этого Елка стала носить наряд свободного кроя, стараясь скрыть фигуру. Но на вечеринке у Сидоркова артистка активно танцевала и вела себя раскованно.