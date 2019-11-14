«Я недостаточно люблю тебя»: Елка перестала прятать младшую сестру

Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, получила популярность благодаря песне «Прованс». Она не раз получала престижные премии и удостаивалась звания лучшей певицы. О своей личной жизни 37-летняя артистка рассказывает редко. Семью она тщательно скрывает от прессы. По некоторым данным, ее родители расстались, когда она еще была подростком. Ее мама стала строить новую семью, а будущая звезда воспитывалась отцом Вальдемаром.

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У родительницы Елки появилась дочь Женя от нового супруга. С мамой певица до сих пор почти не общается, а отец умер несколько лет назад. Как оказалось, со своей сестрой она находится в теплых отношениях. 14 ноября девушка отпраздновала день рождения. Артистка трогательно поздравила ее в соцсети и впервые перестала скрывать родственницу, опубликовав совместные фото с именинницей.

«Сестра, я люблю тебя. Мне всегда кажется, что я недостаточно тебя люблю, но я буду учиться всю жизнь. Просто знай, что, если бы не ты, у меня было бы гораздо меньше шансов выжить. Не в переносном смысле. С днем рождения, моя самая прекрасная девочка в мире. Я не лучшая сестра, но нам не могло повезти одинаково. Зато у меня лучшая сестра во Вселенной», — обратилась Елка к Евгении.

На кадрах они запечатлены вместе то за кулисами, то на пробежке, то во время прогулки.

Сестра певицы любит экспериментировать с имиджем, часто перекрашивая волосы. К слову, она тоже переехала в Москву из родного Ужгорода и теперь занимается блогерством. Женя любит неформальный стиль одежды, как и ее сестра, которая на сцене поражает всех то фееричными прическами, то экстравагантными нарядами.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие считают, что сестры очень похожи.