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«Купаемся голенькие»: певица Елка с подругами уехала отдыхать на Бали

Как отметила исполнительница, они живут в деревне на самом отшибе.

«Купаемся голенькие»: певица Елка с подругами уехала отдыхать на Бали
Елка уехала отдыхать на Бали/http://globallookpress.com/

Певица Елка в Instagram сообщила, что вместе с подругами уехала отдыхать на Бали. По словам звездной исполнительницы, на отдыхе они хохочут до разрыва шаблонов. Поселились они с подругами в деревне на самом отшибе, чтобы не привлекать внимания других отдыхающих.

«Купаемся в своем маленьком басике голенькие. Едим то, что раздобудем на рынке и приготовим. Иногда выбираемся в туристические места, но только для того, чтобы убежать обратно в свои джунгли. Третий день отпуска, по ощущениям месяц минимум», — заметила Елка.

При этом она расписала, чем занимаются ее подруги. Анна готовит для всех вкусные завтраки. Евгения с Мартой любят рисовать. Сама Елка, по собственному признанию, поет и кормит комаров. Звезда попросила всех своих поклонников порадоваться за нее.

Отметим, что Елка была замужем за администратором своей музыкальной команды Сергеем Астаховым. В 2018 году пара распалась. Есть у исполнительницы две дочери. Старшая Александра учится в Москве на журналиста. Младшая Валерия занимается благотворительностью в Минске. Работает фотомоделью. Отметим, что дочерей Елка родила еще до встречи с Астаховым. Предположительно, отцом девочек является капитан команды КВН «Палата № 6» Василий Крайняй. Роман у них был еще в студенческие годы.

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Тэги:

БалиНовости googleпевица ЕлкаСергей Астахов
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«Купаемся голенькие»: певица Елка с подругами уехала отдыхать на Бали
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