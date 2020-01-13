«Купаемся голенькие»: певица Елка с подругами уехала отдыхать на Бали

Как отметила исполнительница, они живут в деревне на самом отшибе.

Певица Елка в Instagram сообщила, что вместе с подругами уехала отдыхать на Бали. По словам звездной исполнительницы, на отдыхе они хохочут до разрыва шаблонов. Поселились они с подругами в деревне на самом отшибе, чтобы не привлекать внимания других отдыхающих.

«Купаемся в своем маленьком басике голенькие. Едим то, что раздобудем на рынке и приготовим. Иногда выбираемся в туристические места, но только для того, чтобы убежать обратно в свои джунгли. Третий день отпуска, по ощущениям месяц минимум», — заметила Елка.

больше по теме Грустный праздник: певица Ёлка поделилась новогодним настроением В своем аккаунте в Instagram артистка изобразила гамму чувств от приближающегося праздника.

При этом она расписала, чем занимаются ее подруги. Анна готовит для всех вкусные завтраки. Евгения с Мартой любят рисовать. Сама Елка, по собственному признанию, поет и кормит комаров. Звезда попросила всех своих поклонников порадоваться за нее.

Отметим, что Елка была замужем за администратором своей музыкальной команды Сергеем Астаховым. В 2018 году пара распалась. Есть у исполнительницы две дочери. Старшая Александра учится в Москве на журналиста. Младшая Валерия занимается благотворительностью в Минске. Работает фотомоделью. Отметим, что дочерей Елка родила еще до встречи с Астаховым. Предположительно, отцом девочек является капитан команды КВН «Палата № 6» Василий Крайняй. Роман у них был еще в студенческие годы.