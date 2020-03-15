«Снимай намордник»: на Алену Хмельницкую напали хейтеры из-за поездки в Мадрид

Алена Хмельницкая после поездки в Мадрид решила добровольно изолироваться от общества из-за опасности передачи коронавируса. Даже дома актриса не снимает защитную маску и медицинские перчатки.

В личном блоге звезда показала видео, на котором она «во всем обмундировании» пьет напиток из чашки.

«Ну как-то так происходит редкое общение с членами семьи… Чувствую я себя хорошо, не волнуйтесь! Расслабиться не дает чувство гражданской ответственности. Очень хочется, чтобы мир поскорее вернулся к прежней жизни! А пока почитаем книжки и посмотрим фильмы», — подписала она клип.

Отметим, что далеко не все фолловеры Алены восприняли ее заявление с позитивом, некоторые заподозрили в этом поступке определенное позерство и желание поймать хайп. Кое-кто обвинил актрису в неудачной шутке, кто-то не понял, зачем звезда отправилась в такое время в Европу.

«Вы разочаровали… Плохая шутка», «Снимай намордник. К чему этот глупый цирк?», «Сейчас бы дома посидеть, а не мотаться без надобности в Европу… Зачем рисковать… Но наших, видно, ничего не останавливает… С таким отношением зараза будет распространяться…» — можно увидеть в Instagram артистки.

«Это карантин две недели!», «Это не смешно, вы, видимо, глупая! Это для того, чтобы не заразить людей! И какого черта вы со мной на ты? Будем прощаться», «Как вы разговариваете? Ужас… границы не закрыты и у людей бывают дела!» — отбивается актриса от комментаторов.