«Нанесен урон моему бизнесу»: Рудковская из-за коронавируса лишилась миллионов

Как отметила продюсер, она вынуждена сидеть сейчас дома на карантине.

Продюсер Яна Рудковская по телефону рассказала, как она себя чувствует. Запись разговора с ней была показана в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ. Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко вернулась не так давно из Франции, где любит проводить время. Она сама себя посадила на карантин, на котором будет в течение двух недель. Продюсер не выходит из дома из-за вспышки по всему миру коронавируса.

«Я измеряю температуру каждые пять часов. Мою руки. Пользуюсь индивидуальной посудой. У меня постоянно стоят дома антисептики». Яна Рудковская

По словам Яны Рудковской, коронавирус спутал все ее планы. Ей пришлось отменить гастроли. Как отметила продюсер, она потеряла миллионы, но в данном случае все равно считает, что здоровье должно стоять на первом месте.

«Нанесен урон моему бизнесу. Для меня это очень тяжело», — сказала Яна Рудковская.

Отметим, что на данный момент в мире зарегистрировано 162 505 случаев коронавируса. 6 068 смертей, 75 968 человек выздоровели.