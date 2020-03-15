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Летом к прабабушке: Меган Маркл привезет сына в шотландское имение Елизаветы II

Герцогиня Сассекская приняла приглашение британской королевы.

Летом к прабабушке: Меган Маркл привезет сына в шотландское имение Елизаветы II
Меган Маркл и внук Елизаветы II - Гарри (Фото: Globallookpress.com)

Еще в прошлом августе Меган Маркл и ее супруг принц Гарри были вынуждены отказаться от предложения Елизаветы II присоединиться к ней во время летнего отдыха. Представители герцога и герцогини Сассекских объяснили это занятостью супругов, сославшись и на то, что их общий сын Арчи был еще слишком мал для поездок.

Принц Гарри с сыном Арчи
Принц Гарри с сыном Арчи (Фото: Globallookpress.com)

Однако этот факт не помешал невестке монаршей семьи увезти кроху на виллу сэра Элтона Джона на юге Франции, пишет Hello. На этот раз Меган Маркл и принц Гарри согласились погостить в шотландском имении Елизаветы II. По некоторой информации, в Балморале Арчи, которому в мае исполнится годик, сможет увидеться не только с прабабушкой, но и с дедом — принцем Чарльзом и его супругой Камиллой. При этом пока не известно, в каком из летних месяцев герцогиня Кембриджская привезет своих наследников к британской королеве. Кейт Миддлтон с мужем и детьми: принцем Джорджем, принцем Луи и принцессой Шарлоттой по нерушимой традиции проводят каникулы в Шотландии. При этом семья пока еще не обозначила точную дату визита в Балморал.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл
Меган Маркл планирует привести сына на лето в шотландское имение Елизаветы II (Фото: Globallookpress.com)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, из-за ситуации с распространением коронавируса Елизавета II вместе с 98-летним принцем Филиппом покинули Букингемский дворец. Таким образом, они должны выйти из так называемой зоны риска возможного инфицирования. Также уточняется, что британская королева чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется.

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