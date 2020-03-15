Летом к прабабушке: Меган Маркл привезет сына в шотландское имение Елизаветы II

Еще в прошлом августе Меган Маркл и ее супруг принц Гарри были вынуждены отказаться от предложения Елизаветы II присоединиться к ней во время летнего отдыха. Представители герцога и герцогини Сассекских объяснили это занятостью супругов, сославшись и на то, что их общий сын Арчи был еще слишком мал для поездок.

Однако этот факт не помешал невестке монаршей семьи увезти кроху на виллу сэра Элтона Джона на юге Франции, пишет Hello. На этот раз Меган Маркл и принц Гарри согласились погостить в шотландском имении Елизаветы II. По некоторой информации, в Балморале Арчи, которому в мае исполнится годик, сможет увидеться не только с прабабушкой, но и с дедом — принцем Чарльзом и его супругой Камиллой. При этом пока не известно, в каком из летних месяцев герцогиня Кембриджская привезет своих наследников к британской королеве. Кейт Миддлтон с мужем и детьми: принцем Джорджем, принцем Луи и принцессой Шарлоттой по нерушимой традиции проводят каникулы в Шотландии. При этом семья пока еще не обозначила точную дату визита в Балморал.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, из-за ситуации с распространением коронавируса Елизавета II вместе с 98-летним принцем Филиппом покинули Букингемский дворец. Таким образом, они должны выйти из так называемой зоны риска возможного инфицирования. Также уточняется, что британская королева чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется.