«Глазами музыкантов»: Алсу вживую спела на испанской вечеринке Чумакова

Супруг экс-солистки группы «Блестящие» Юлии Ковальчук устроил вечеринку в испанском стиле. Среди приглашенных гостей были замечены Гарик Мартиросян со своей избранницей Жанной Левиной-Мартиросян, Сосо Павлиашвили, Алсу и многие другие. На личной страничке в Instagram поп-исполнительница поздравила именинника с 39-летием, опубликовав отчетные снимки с торжества.

«Вчера был день рождения у очень талантливого артиста, вокалиста, актера, писателя, художника и нашего очень хорошего друга!» — отметила Алсу, поделившись совместным снимком с Алексеем Чумаковым и его второй половинкой.

Примечательно, что в честь виновника торжества Алсу выступила на импровизированной сцене, вживую спев перед собравшейся публикой.

«Глазами музыкантов!» — отметила артистка, комментируя снимки, на которых она запечатлена во время пения.

На праздник поп-исполнительница пришла в компании мужа — бизнесмена Яна Абрамова.

«Испанская вечеринка в день рождения Алексея Чумакова», — баннеры с такими надписями украшали выбранное шоуменом заведение.

На торжестве Алсу появилась в актуальном алом комбинезоне с открытым плечом, обозначив талию контрастным черным поясом. Образ певицы дополнили туфли-лодочки. Примечательно, что в отличие от поп-исполнительницы, супруга резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна отдала предпочтение монохромному платью в ретро-стиле с бахромой.