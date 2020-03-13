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Алсу поделилась совместным кадром с Чумаковым, назвав его талантливым вокалистом

На снимке с возлюбленной Яна Абрамова также отметилась жена шоумена, Юлия Ковальчук.

Алсу поделилась совместным кадром с Чумаковым, назвав его талантливым вокалистом
Алсу (Фото: Instagram.com/alsou_a)

36-летняя Алсу не забыла поздравить мужа экс-солистки группы «Блестящие» с днем рождения. Еще 12 марта Алексей Чумаков отпраздновал свое 39-летие. На личной страничке в Instagram поп-исполнительница поделилась совместным фото с именинником.

В кадре с певицей также отметилась и возлюбленная шоумена. А на заднем фоне был замечен резидент Comedy Club — Гарик Мартиросян. Примечательно, что супруга бизнесмена Яна Абрамова не стал уточнять, когда именно был сделан этот памятный кадр. В комментариях артистка обратилась к мужу Юлии Ковальчук, назвав Чумакова не просто хорошим актером, но и талантливым вокалистом.

Певица Алсу с Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым
Алсу с Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым. Фото: Instagram.com/alsou_a

«Вчера был день рождения у очень талантливого артиста, вокалиста, актера, писателя, художника (талантливый человек талантлив во всем) и нашего очень хорошего друга! Леш, ты все знаешь! Пусть будут здоровы и счастливы все, кто тебе любим и дорог», — отметила певица.

Напомним, что вместе с Юлией Ковальчук шоумен воспитывает двухлетнюю дочь Амели. В одном из интервью супруга музыканта уточнила, что она старается не устраивать мужу сцен ревности. Певица полностью доверяет избраннику. Кроме того, возлюбленная Чумакова считает его идеальным отцом. Говоря о воспитании Амели, экс-солистка группы «Блестящие» заверила, что она очень благодарна близким за то, что они не навязывают им свое мнение относительно того, как нужно растить кроху.

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