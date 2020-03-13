Компания Disney закрыла свои парки развлечений в США и Париже

Коронавирус продолжает наступление: хотя Китай постепенно приходит в себя, другие страны только начинают осознавать весь масштаб грядущих проблем.

Компания Disney сообщила, что ее всемирно известные парки развлечений в США и Париже будут закрыты до изменения ситуации с эпидемией. Напомним, недавно издание Parisien уже сообщало о том, что у одного из сотрудников ночной смены парка был диагностирован коронавирус.

По словам представителей компании, в Диснейленде, в США, не были зафиксированы случаи заражения, однако, учитывая огромный поток людей, было принято решение с 15 марта и до конца месяца закрыть парки. Как только ситуация изменится, Диснейленды вновь будут доступны для посетителей.

Отметим, что кинокомпании Sony Pictures, Paramount Pictures и Warner Bros. отменили все экскурсии и закрыли свободный вход для туристов.