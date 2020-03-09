У сотрудника Диснейленда в Париже нашли коронавирус

Коронавирус продолжает распространяться по планете и пока ученые заняты поисками вакцины, люди продолжают заражаться. Как сообщает издание Parisien, поступила информация о новом пациенте, у которого был диагностирован коронавирус Covid-2019. Проблема в том, что мужчина работал в Диснейленде в Париже. К счастью, инфицированный работал лишь в ночную смену и занимался техническим обслуживанием парка развлечений, так что он не контактировал с посетителями, однако как-то он же заразился.

В данный момент все работники парка, которые контактировали с пострадавшим, находятся на карантине. Напомним, эпидемия добралась практически до всех точек планеты, в Италии модные дома проводят показы без зрителей, а съемки и премьеры кинофильмов переносятся на более поздние сроки, чтобы не подвергать людей опасности. Например, дату выхода нового фильма про Джеймса Бонда перенесли с лета на осень.