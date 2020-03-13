Студия Universal закрылась на две недели из-за коронавируса

Знаменитый кинопарк будет недоступен для посетителей с 14 по 28 марта.

Киностудия Universal в Голливуде закроется с 14 марта из-за проблем с коронавирусом. Это связано с тем, что губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом запретил проведение мероприятий более 250 человек.

«Здоровье и безопасность членов нашей команды и гостей всегда являлось нашим главным приоритетом. Ожидается, что наш тематический парк откроется 28 марта. Мы продолжаем следить за ситуацией», — цитирует официальное сообщение компании портал Screen Rant.

Тем не менее прогулочная часть студии, так называемый CityWalk, остается открытой.

Напомним, в парке студии Universal можно погрузиться в миры трансформеров, Гарри Поттера, юрского периода и других киновселенных. На фоне признания коронавируса пандемией неудивительно, что эта компания закрыла свои двери. Знаменитый американский Диснейленд тоже объявил о приостановке своей работы, на Бродвее временно перестали ставить мюзиклы.