«Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас»: солист группы Little Big о новой песне

Участники популярной группы Little Big готовятся покорять музыкальный конкурс «Евровидение 2020» и наконец-то поделились подробностями о композиции, которую они подготовили для выступления.

Как рассказал вокалист коллектива Илья Прусикин радио NRJ, никаких творческих мук не было, песня была написана в максимально короткие сроки и без особых проблем с музыкой или текстом.

«Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе», — поделился музыкант.

Так что всем фанатам Faradenza и Skibidi не стоит ждать знакомых мелодий, смена стиля готовит для нас что-то по-настоящему новенькое. Как рассказал Прусикин, по звуку композиция напоминает рок-диско и метал-диско. Премьера новой песни состоится уже в четверг, 12 марта, в эфире телешоу «Вечерний Ургант».