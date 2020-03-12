Евро — 2020 и «Евровидения» не будет?: Старый свет отменяет массовые мероприятия

В настоящее время на территории Европы складывается непростая ситуация с распространением коронавируса. Больше всего достается Италии, страна стала мировым лидером по числу летальных исходов от китайской заразы. И власти этого государства объявили режим ЧС, просят жителей по возможности не покидать свои дома, чтобы не допустить распространения болезни. Кроме того, LʼEquipe сообщил, что УЕФА планирует перенос чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Болельщики с замиранием сердца ждут заседания ассоциации 17 марта – именно тогда решится судьба ожидаемого болельщиками всего мира соревнования.

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Нидерланды тоже принимают меры безопасности. Как сообщает сайт РИА Новости, министр здравоохранения объявил о запрете всех публичных мероприятий, рассчитанных более чем на 100 человек. А это значит, что проведение в Роттердаме популярного музыкального конкурса «Евровидение», вероятнее всего, ждет если не отмена, то серьезная реформация.

Не сообщается, однако, на какой период будет действовать ограничение. «Евровидение» запланировано на середину мая. Напомним, на шоу от России выбрана эпатажная группа Little Big. Ребята вот-вот представят свою музыкальную композицию, с которой собираются покорить Европу.