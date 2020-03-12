«Больницы не готовы»: итальянский блогер Кьяра Ферраньи рассказала о коронавирусе в стране

В личном аккаунте в Инстаграм популярная итальянская фэшн-блогер Кьяра Ферраньи решила объяснить своим 18,7 млн подписчикам ситуацию, которая складывается на самом деле в Италии в период эпидемии коронавируса.

Девушка сообщила, что медицинские учреждения перегружены настолько, что в скором времени произойдет страшное: им придется начать «выбирать пациентов, основываясь на том, насколько они молоды и, вероятно, выживут».

«Больницы не готовы ко всем этим случаям, и врачи и медсестры делают все возможное, чтобы помочь как можно большему числу больных», — написала девушка.

Она организовала сбор средств для помощи госпиталям и призвала своих читателей следовать карантинным мероприятиям, которые установили власти страны.

«Начните осознавать и понимать, что это не обычный грипп, и это гораздо опаснее для всех нас: оставайтесь как можно дольше в своих домах все это критическое время», — призвала блогер.

На сегодняшний день Италия – вторая после Китая страна по количеству зараженных смертельно опасным высокозаразным штаммом вируса COVID – 19 и первая в мире по числу смертей – от коронавируса в стране скончалось более 827 человек, пишет «Коммерсантъ».