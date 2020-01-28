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Слуцкая объяснила, почему назвала дочку Кирой

Фигуристка почти два месяца назад стала многодетной мамой.

Слуцкая объяснила, почему назвала дочку Кирой
Ирина Слуцкая. фото: globallookpress.com/

Ирина Слуцкая воспитывает двоих детей от первого брака с Сергеем Михеевым. Ее 12-летний сын Артем занимается хоккеем, а девятилетняя дочь — фигурным катанием. В 2018 году она вышла замуж в второй раз за бизнесмена Алексея Говырина. В тайне от всех спортсменка родила дочку Киру в декабре прошлого года. Теперь фигуристка рассказывает о том, как растет кроха.

Примечательно, что Слуцкой удалось скрывать свое интересное положение все 9 месяцев. Только на днях она поделилась снимком, на котором запечатлена с округлившимся животом. Поклонники заметили, что спортсменка набрала лишний вес, когда вынашивала третьего ребенка. Своим поклонникам Ирина рассказала, почему выбрала для наследницы необычное имя. По ее словам, во время беременности они постоянно обсуждали эту тему с семьей.

«Не знаю как, но в итоге у нас появился список вариантов их трех имён: Кира, Карина, Каролина. Мне всегда нравилось имя Каролина. Оно редкое и красиво звучит (как по мне). Но его почему-то все сразу не одобрили. Признаюсь, я хотела необычное имя (Саш и Маш уже перебор на детских площадках). Но всё же, чтобы оно было не вычурно зарубежным и которое звучало бы по всему миру. Сложная комбинация», — поделилась фигуристка.

По ее словам, даже старшие дети стали спорить на счет имени для сестры. В итоге окончательное решение она приняла, когда уже родила ребенка. «Посмотрев в её маленькие глазки и милое личико, я поняла, что это точно вылитая Кира!» — призналась Слуцкая. Поклонники согласились с ней, что это распространенная проблема. Однако некоторые отметили, что, наоборот, обычных имен уже не встречают, так как многие дают наследникам популярные зарубежные имена.

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Слуцкая объяснила, почему назвала дочку Кирой
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