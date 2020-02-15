Слуцкая впервые поделилась в соцсетях снимком с мужем и вспомнила их историю любви

По словам фигуристки, именно в День святого Валентина ее позвали замуж.

Фигуристка Ирина Слуцкая в Instagram впервые опубликовала снимок со своим нынешним супругом бизнесменом Алексеем Говыриным. На красивой фотографии предприниматель обнимает свою любимую женщину, которая смеется. Кадр получился очень красивым и трогательным.

Как сказала Ирина Слуцкая, история любви с Говыриным у нее началась именно 14 февраля в День всех влюбленных. В этот день несколько лет назад она получила предложение стать его женой.

больше по теме Слуцкая отреагировала на слухи о недостаточной толщине льда на озере, где выступит Загитова Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана выйдет на лед 1 февраля.

Звезда фигурного катания заметила, что мыслей о замужестве у нее не возникало. Она думала, что предприниматель устроит ей обычный романтический вечер. Сама она к этому празднику никогда не относилась серьезно. Вскоре фигуристка отошла по важному звонку, а когда вернулась, то увидела на стуле коробочку. В ней были кольца. В этот момент Говырин позвал ее замуж. Слуцкая сказала, что пока не готова вступать в брак.

«И тут он говорит: «Хорошо, тогда я буду звать тебя замуж каждый день!» Ирина Слуцкая

Слуцкая подумала, что мужчина шутит. Однако до лета он каждый день звал ее под венец. Судя по всему, шансов избежать свадьбы у звезды просто не было.