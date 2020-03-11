«Я была готом»: дочь Заворотнюк призналась, что страдала из-за депрессий и тревог

Анна рассказала, какой была в детстве. Она не стала скрывать, что мечтает о машине времени.

Анастасия Заворотнюк уже больше 6 месяцев находится на лечении в больнице. В 2019 году стало известно, что актриса тяжело больна. Первое время никаких подробностей о ее состоянии не было, но потом семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» пояснила, что женщина борется с раком и находится под присмотром медиков. После Нового года появилось много слухов, так как близкие перестали рассказывать о здоровье артистки. Но в марте стала откровенничать с поклонниками старшая дочь знаменитости, Анна.

Девушка недавно побывала в Италии. Там она не только отдыхала, но и посещала храмы. По словам девушки, она не перестает молиться за здоровье мамы. Наследница актрисы поведала, что переживает тяжелый период жизни. Подробностей она рассказывать не стала, но дала понять, что у нее не лучшая полоса в жизни. А теперь Анна вспомнила о своем детстве. Как оказалось, она была не самым простым ребенком.

Девушка опубликовала детское фото, на котором запечатлена совсем маленькой. По ее словам, в то время она верила в фей.

«Много раз размышляла о том, насколько интересно было бы переместиться во времени, чтобы встретиться с собой малышом, полной радости, вопросов и наивности. погулять вместе по сосновому лесу, который рос около нашего дома и все свое время я проводила там. Я верила, что в этом лесу живут феи, поговорить бы с ними вместе с маленькой мной», — отметила наследница звезды.

А вот в подростковом возрасте дочь Заворотнюк тоже была нежной и ранимой. «Вы представляете, я была готом! одевалась во все черное, слушала Nirvana, Red hot chili peppers, Цоя, Linkin Park, Мерлина Мэнсона и Rammstein! И самое удивительное, что я обожаю эту музыку до сих пор! Была полна сомнений, депрессии, тревог и духа противоречия. Обнять бы себя тогда и сказать, что ты прекрасный бутон, который не должен враждовать с этим миром, мир открыт для тебя и он готов показать тебе свои чудеса!» — поделилась девушка.

По словам Анны, она хотела бы, чтобы ученые изобрели машину времени. А пока наследница Заворотнюк старается каждый день узнавать что-то новое и совершенствоваться.