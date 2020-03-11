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«Энистон должна быть убита»: в деле Вайнштейна всплыли ужасающие детали

Скандальный продюсер хотел расправиться с актрисой Дженнифер Энистон.

«Энистон должна быть убита»: в деле Вайнштейна всплыли ужасающие детали
Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Globallookpress

В настоящее время в Нью-Йорке проходит громкое судебное разбирательство по делу Харви Вайнштейна. И в Манхэттэнском суде вскрылись новые подробности, проливающие свет на натуру опального голливудского продюсера.

В ходе заседания была обнародована электронная переписка Вайнштейна с помощниками. В ней разъяренный шеф, обсуждая признания Дженнифер Энистон о его домогательствах изданию National Enquirer, написал о намерении совершить страшное.

«Джен Энистон должна быть убита», — приводит ответ Вайнштейна на письмо издание Daily Mail.

Знаменитая актриса одной из первых заговорила о том, что поведение Вайнштейна не входит ни в какие рамки приличия. Она рассказала National Enquirer, что в 2005 году на съемках картины «Цена измены» Вайнштейн домогался ее, щупал и прижимался к спине.

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