Из больницы в застенки: Вайнштейн нанял консультанта по тюремному заключению

Харви Вайнштейн, который был признан виновным в сексуальных преступлениях, начал основательно готовиться к тому, что ближайшие годы он проведет в тюремном заключении. Как сообщает издание Page Six, продюсер даже нанял необычного специалиста, который должен сделать его пребывание за решеткой максимально комфортным. Вайнштейн купил услуги консультанта для подготовки к тюремному заключению. Этот человек, чье имя пока не известно, должен будет всячески следить за тем, чтобы Харви получал все медикаменты и другие предметы, которые могут ему понадобиться. Подобная предосторожность не случайна, продюсер страдает сахарным диабетом и у него проблемы со спиной.

При этом Вайнштейн все еще находится в госпитале, куда он отправился сразу после оглашения обвинительного приговора. У продюсера подскочило давление, и ему потребовалась медицинская помощь.