Одна из жертв Вайнштейна испытала паническую атаку во время допроса в суде

Суд над обвиняемым в изнасилованиях голливудским продюсером Харви Вайнштейном — то еще кино. По крайней мере, страсти там кипят, как в сериалах.

В понедельник, 3 февраля, в Нью-Йорке слушалось дело по показаниям одной из множества предполагаемых жертв киномагната Джессики Манн. Как сообщает издание Variety, адвокат Вайнштейна Донна Ротунно допрашивала девушку в течение пяти часов. В финале свидетельница заявила, что у нее приступ панической атаки и расплакалась, судье пришлось остановить процесс. Это был уже второй день, когда заседание было посвящено только госпоже Манн, будет и третий. Добавим, что она обвиняет продюсера в двукратном изнасиловании и множестве сексуальных домогательств.

Сообщается, что Джессика с трудом вспоминала конкретные даты происшествий, а адвокат давила на то, что это крайне важно. Юрист отметила, что свидетельница встречалась с другим мужчиной во время предполагаемых домогательств Вайнштейна, но не жаловалась ему на насильника. Также она писала Харви электронные письма. В одном из них пострадавшая даже благодарила его за поддержку и за то, что она научилась «быть женщиной». Позже выяснилось, что Манн соглашалась на «договорные отношения», чтобы не чувствовать себя жертвой изнасилования.

Напомним, в конце 2017 года целый ряд известных голливудских актрис обвинил Вайнштейна в домогательствах. Оказалось, что влиятельный киномагнат, которого называли «императором Голливуда», долгие годы во всю пользовался своим влиянием. Число обвинений в адрес 67-летнего мужчины измеряется десятками.