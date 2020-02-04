НОВОСТИ

Одна из жертв Вайнштейна испытала паническую атаку во время допроса в суде

Джессику Манн, обвинившую известного продюсера в изнасиловании, допрашивали пять часов подряд.

Одна из жертв Вайнштейна испытала паническую атаку во время допроса в суде
Последние два года Харви Вайнштейн буквально живет в суде. Фото: globallookpress.com

Суд над обвиняемым в изнасилованиях голливудским продюсером Харви Вайнштейном — то еще кино. По крайней мере, страсти там кипят, как в сериалах.

В понедельник, 3 февраля, в Нью-Йорке слушалось дело по показаниям одной из множества предполагаемых жертв киномагната Джессики Манн. Как сообщает издание Variety, адвокат Вайнштейна Донна Ротунно допрашивала девушку в течение пяти часов. В финале свидетельница заявила, что у нее приступ панической атаки и расплакалась, судье пришлось остановить процесс. Это был уже второй день, когда заседание было посвящено только госпоже Манн, будет и третий. Добавим, что она обвиняет продюсера в двукратном изнасиловании и множестве сексуальных домогательств.

Сообщается, что Джессика с трудом вспоминала конкретные даты происшествий, а адвокат давила на то, что это крайне важно. Юрист отметила, что свидетельница встречалась с другим мужчиной во время предполагаемых домогательств Вайнштейна, но не жаловалась ему на насильника. Также она писала Харви электронные письма. В одном из них пострадавшая даже благодарила его за поддержку и за то, что она научилась «быть женщиной». Позже выяснилось, что Манн соглашалась на «договорные отношения», чтобы не чувствовать себя жертвой изнасилования.

Напомним, в конце 2017 года целый ряд известных голливудских актрис обвинил Вайнштейна в домогательствах. Оказалось, что влиятельный киномагнат, которого называли «императором Голливуда», долгие годы во всю пользовался своим влиянием. Число обвинений в адрес 67-летнего мужчины измеряется десятками.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

изнасилованиеиск в судобвинение в изнасилованиипродюсерХарви Вайнштейн
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Одна из жертв Вайнштейна испытала паническую атаку во время допроса в суде
Интересно?
Поделись с друзьями: