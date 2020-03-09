«Потому что я — Рыба»: Ксения Бородина показала необычный именинный торт

Ксения Бородина накануне отпраздновала не только Международный женский день. 8 марта 37 лет назад она появилась на свет. Свой день рождения звезда уехала отмечать в Куршевель. В собственном аккаунте в Instagram виновница торжества показала видеосторис с личного праздника, а также опубликовала фотографию с именинным тортом необычной формы – в виде синего рыбьего хвоста. Подписчики недоуменно поинтересовались, чем обусловлен такой выбор, на что Бородина объяснила очевидное:

«Потому что я Рыба по гороскопу», — прокомментировала один из вопросов именинница.

По заверениям телезвезды, невероятно большой торт получился очень вкусным — все гости даже попросили добавки. Многие фолловеры оценили идею и удивились, что выполнен праздничный десерт очень искусно:

«Классный и очень оригинальный торт!», «Торт бомба», «Необычный торт», «Прикольный!» — написали некоторые комментаторы.

Что подарили звезде, она пока не сообщила. А вот Ляйсан Утяшева уже похвасталась, чем ее порадовали сын с дочкой.