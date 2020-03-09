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Картинка, последняя конфетка и бутерброд: Ляйсан Утяшева показала подарки от своих детей

Что подарили телеведущей сын с дочерью.

Картинка, последняя конфетка и бутерброд: Ляйсан Утяшева показала подарки от своих детей
ЛЯЙСАН УТЯШЕВА. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

В личном аккаунте в социальной сети Instagram телеведущая и спортивный комментатор Ляйсан Утяшева показала подписчикам, какой подарок ей сделали ее 6-летний сын Роберт и 4-летняя дочь София. В своих сторис она засняла на видео открытки, нарисованные детскими ручками:

«Что это? – спросила мама у дочки. «Вот это на картинке цветочек» — ответила девочка.

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Ляйсан Утяшева показала подарок. Фото: скриншот из Instagram.com/stories/liasanutiasheva

За кадром супруг Утяшевой, юморист Павел Воля, подметил, что дети подарили маме последнюю шоколадную конфетку. Кроме того, с утра сын Роберт сделал маме сюрприз – на завтрак приготовил бутерброд.

Многие из звезд, как и Утяшева, показали в сторис, что получили в подарок на 8 Марта. Например, Ксения Собчак сообщила, что близкие и друзья подарили ей набор защитных масок.

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8 мартаЛейсан УтяшеваЛяйсан Утяшева и Павел Воляоригинальный подарок
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