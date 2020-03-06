«Уберу подальше теплые вещи»: Даша Клюкина продолжает делиться фотографиями из отпуска в Альпах

Целую неделю модель, блогер и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина провела в Куршевеле. По словам девушки, у нее накопилось еще много зимних фотографий, а на календаре уже весна. И она разместила в «Инстаграме» очередное фото из отпуска, на котором позирует на фоне французских Альп в белоснежном комбинезоне.

«Ладно. Это официально последняя! Буду переключаться на весну и цветочки. Первым делом уберу подальше теплые вещи. А вы что сделаете для перестройки?» — сообщила под фотографией Клюкина.

Мы попросили имидж-стилиста Ольгу Трофимову прокомментировать выбор моделью наряда для своего горнолыжного отдыха. Эксперт подчеркнула – комбинезон для этого вида спорта не совсем традиционный. Обычно для экстремальных горных лыж и сноуборда выбирают яркую экипировку.

«Дарья выбрала самую трендовую модель – с бахромой. Сейчас бахрома в любом прочтении – на аксессуарах, на одежде – невероятно ультрамодна, современна и популярна. Светской львице важно быть в центре внимания, выделяться. Именно этого она и достигла, выбрав настолько модный и нетрадиционный горнолыжный наряд, который сочетается с альпийскими заснеженными склонами», — отметила Ольга Трофимова для Teleprogramma.pro.

Справка

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.