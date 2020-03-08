«Сложно судить, кто виноват»: Водонаева заявила, что брак Прилучного не раз балансировал над пропастью

В своей звездной колонке для одного из изданий светской хроники Алена Водонаева прокомментировала известие о том, что актеры из сериала «Закрытая школа» Павел Прилучный и Агата Муцениеце собираются официально расторгнуть брак. Говоря о взаимоотношениях пары, экс-участница «Дома-2» заверила, что ей сложно судить о том, кто из них виноват в произошедшем.

При этом знаменитость уточнила, что муж Агаты не раз оказывался в сводках светских новостей, которые сообщали о его «ночных загулах» и ночевке в чужой машине. Ко всему прочему, телеведущая напомнила историю о том, что Прилучный якобы поднимал на свою избранницу руку. Примечательно, что сама Муцениеце все отрицала, ссылаясь на выдумки «желтой» прессы, домыслы и кривотолки.

«Сложно судить со стороны, кто из супругов больше виноват в том, что этих красивых молодых людей больше не назовешь парой, но Павел, в отличие от Агаты, не раз попадал на страницы скандальной хроники», — приводит 7days.ru слова Алены Водонаевой.

По мнению телеведущей, терпению Агаты пришел конец, именно по этой причине она сообщила поклонникам о намерении оформить развод с Прилучным. Тут же знаменитость задалась вопросом: смогла бы актриса уйти от мужа с двумя детьми на руках при условии, что она была бы не такой самодостаточной и успешной.

По словам Водонаевой, не редкость, что браки держаться именно на этой зависимости жен от их мужей. Когда семья живет по принципу: супруг — добытчик, а его вторая половинка — домохозяйка. Алена подметила, что Прилучный и Муцениеце не раз пытались сохранить брак, который балансировал над пропастью. До недавнего времени им это удавалось. Однако сейчас супруги готовы двигаться дальше и уже по отдельности.