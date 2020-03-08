Алена Водонаева: «Для меня дико платить с мужчиной за счет пополам»

Одна из самых обсуждаемых российских блогеров рассказала Teleprogramma.pro, как обычно проводит 8 Марта, что дарит подругам в этот день и как относится к феминизму.

Красавицы, сейчас самое время улыбнуться, потому что портал Teleprogramma.pro поздравляет вас с праздником! Пусть этот весенний день порадует хорошей погодой, а любимые мужчины — цветами. Накануне 8 Марта мы пообщались с одной из самых обсуждаемых журналистов и блогеров России Аленой Водонаевой и узнали, как она проводит Международный женский день. Забегая вперед, стоит отметить — очень даже неплохо. В умении баловать себя не грех взять пример с Алены!

«Не думайте ни о ком, кроме себя»

8 Марта — это один из самых любимых праздников в России. И даже трудно сказать, уступает ли он по размаху Новому году? Сами посудите — в этот день женщины отправляются на корпоративы и устраивают девичники, наряжаются в красивые платья и завивают кудри, а потом дарят миру красоту, которая как известного, его спасет. Экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева считает, что 8 Марта создано для того, чтобы прекрасные леди себя порадовали.

— К 8 Марта я отношусь хорошо и, конечно, праздную. Я считаю, что это великий праздник для всех девушек. В этот день обязательно надо себя баловать — сходить в СПА, на массаж, порадовать всевозможными косметическими процедурами, посетить театр или то, что вам больше нравится. Не думайте ни о ком больше, кроме себя самой. В этот день есть вы и только вы, поэтому порадуйте себя от души, хотя бы раз в год.

Ну и без подарков никуда! Конечно, на первом месте цветы, но их, как правило, дарят своим дамам мужчины. Хотя женщины тоже не отстают и одаривают подарками друг друга. Алена рассказала, какие подарки традиционно делает она.

— Поздравляю всех своих близких женщин, подруг, но в первую очередь маму. Дарю обычно то, что необходимо каждой девушке. Это может быть что-то из парфюмерии, из вещей или аксессуаров.

«Я к феминисткам никак не отношусь»

История праздника имеет политическую подоплеку, когда женщины боролись за равенство с мужчинами. Сейчас дамы имеют право учиться где хотят, работать где хотят и голосовать, но движение феминизм продолжает процветать. Причем с каждым годом в него вкладывается новый смысл. Мы узнали у Алены, как она относится к этому движению.

— Мне это движение не нравится, и я его абсолютно не поддерживаю. Для меня дико, что в каких-то странах люди в ресторанах счет оплачивают пополам. Такая история тоже о равных правах. Многие этим оскорбляются, мол: «Я тоже могу сама за себя заплатить». Нет, я к феминисткам никак не отношусь вообще. Но мне кажется, что нужно быть самодостаточной личностью, самодостаточной единицей, человеком, который может прожить без мужчины.

Феминистка не по убеждениям, но по сути

С вопросом о феминизме мы обратились и к другим знаменитостям. Как оказалось, мнения разошлись. Если одни вообще не считают нужным задумываться над этим вопросом, но другие поддерживают «женщин-воинов».

— Я не могу назвать себя феминисткой по убеждениям, но являюсь ею по сути. К сожалению, это понятие настолько извратили, что феминизм сегодня считается уделом мужененавистниц, истерящих по любому поводу. Считаю, что женщина должна работать и не сидеть на шее у мужчины, это ее унижает, как личность. Она должна строить свою карьеру, развиваться и двигаться вперед. Сиденье на кухне и свободное время в торговых центрах этому точно не поспособствуют. Но и от своего мужчины хочу чувствовать поддержку. Когда ты чувствуешь, что имеешь право на неудачу и тебя выручат в любом случае, словно крылья вырастают за спиной. Хочется творить, пробовать и искать себя. Это и называется «как за каменной стеной». Стеной не забора особняка на Рублевке, где ты торчишь, как курица в золотой клетке, а моральной и материальной поддержки равноправного партнера. Вот такую стену в праздник 8 марта я пожелаю иметь каждой женщине! — прокомментировала известная российская модель plus-size Юлия Рыбакова.

— Если честно, в моей жизни феминизм не занимает никакого места. Я за гармонию. В мою гармонию феминизм не входит. Если в чью то входит — ради бога, каждому свое, — призналась солистка группы «Чили» Ирина Забияка.

— Я однозначно «за» равноправие, в семье и в жизни. В моей семье равноправие, но я знаю, что не у всех женщин так. Я за право выбора: каждая может жить так, как ей нравится, и ни один человек не в праве дискриминировать другого по признаку пола. При этом я против радикальных перегибов, — поделилась своей позицией популярный блогер Алина Ботанова.

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