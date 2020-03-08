«Сияйте, дарите миру нежность»: Навка получила букет роз, а ее младшая дочь — желтые тюльпаны

44-летняя Татьяна Навка на личной страничке в Instagram поздравила верных почитательниц с Международным женским днем. От своего мужа Дмитрия Пескова олимпийская чемпионка в танцах на льду получила целый букет — состоящий из алых и желтых роз. Пятилетней Надежде папа подарил тюльпаны. Спортсменка опубликовала в микроблоге отчётный снимок, позировав в кадре вместе с наследницей.

При этом фигуристка отметила, что, если девочки любимы, это сразу видно по их глазам, которые в буквальном смысле светятся счастьем. Татьяна пожелала поклонницам и всем женщинам сиять и цвести не только 8 марта, но и каждый день, делая этот мир чуточку ярче.

«Смотрю на эти солнечные цветы, и так хочется, чтобы внутри у каждой светило свое внутреннее солнце: яркое, жаркое, нежное, беззаботное и прекрасное!! Сияйте, расцветайте, дарите этому миру красоту и нежность!!! С праздником, девочки!!» — добавила фигуристка.

К слову, своей звездной маме Надежда подарила открытку, которую она сделала своими руками. Спортсменка была искренне тронута подарком пятилетней крохи. Навка не стала скрывать, что их с Дмитрием дочь растет очень творческой и самостоятельной личностью.

«Мама, я тебя люблю!» — подписала подаренную открытку Надя Пескова.

Напомним, что этой зимой наследница фигуристки вместе с 17-летней Алиной Загитовой дебютировала в ледовой постановке «Спящая красавица: Легенда двух королевств». В одном из интервью подопечная Этери Тутберидзе объяснила, зачем ей нужен яркий грим для выступлений. По словам спортсменки, ей важно чувствовать себя красивой на льду. Ведь уверенность в себе вселяет веру в победу и успех, так же как и идеально проведенная разминка.