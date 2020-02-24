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«Любимые мамочки»: Навка с Ани Лорак побывали на вечеринке дочери Жасмин

Наследнице певицы, Маргарите, исполнилось восемь лет.

«Любимые мамочки»: Навка с Ани Лорак побывали на вечеринке дочери Жасмин
Татьяна Навка (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Татьяна Навка не смогла пропустить детский праздник по случаю дня рождения дочери певицы Жасмин. Наследнице поп-исполнительницы — Маргарите — исполнилось восемь лет. На личной страничке в Instagram олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась отчетным снимком с праздника, попозировав с подругами на селфи. В кадре супруга Дмитрия Пескова предстала в компании украинской певицы Ани Лорак, своей сестры Натальи и Светланы Ермоловой.

«Любимые девочки!! Любимые мамочки! На дне рождении Маргаритки — восемь лет», — отметила Навка.

Фигуристка Татьяна Навка с певицей Ани Лорак и сестрой Натальей
Татьяна Навка с сестрой Натальей и Ани Лорак на вечеринке по случаю 8-летия дочери певицы Жасмин (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

Вечеринку в честь именинницы певица Жасмин устроила в ресторане «Шале-Березка». К слову, в этом же заведении праздник по случаю дня рождения дочери Аллы-Виктории еще в ноябре организовал поп-король сцены Филипп Киркоров.

Певица Жасмин
Жасмин устроила вечеринку по случаю дня рождения дочери (Фото: Instagram.com/jasmin)

Для наследницы поп-исполнительница заказала четырехъярусный торт, украшенный фигурками и цветами из съедобной мастики. Малышка задула свечи под аплодисменты гостей, успев загадать заветное желание.

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