«Солнца в вашу душу»: Пугачева обратилась к женщинам в день 8 марта

Алла Пугачева в Международный женский день обратилась с теплыми словами к прекрасной половине человечества.

«Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу душу», — написала она в личном блоге.

Певица уже по традиции выложила в блог селфи, на котором, улыбаясь, жмурилась от солнца. На фото Алла Борисовна предстает в своем излюбленном образе – в черной шляпе. Недавно в таком же головном уборе в Сети заметили ее подругу Лайму Вайкуле. Поклонники тут же нашли сходство между артистками.

Кстати, именно из-за концерта Вайкуле Пугачева впервые не участвовала в ежегодном празднике желтых цветов, который придумала сама еще в 16 лет. Ранее мы писали, что в этот раз Примадонна решила доверить традиционную акцию дарения цветов на улицах города своим поклонникам.