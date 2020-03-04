«Как сестры»: Вайкуле в черной шляпе напомнила поклонникам Пугачеву

Недавно отгремел в Кремле двухчасовой концерт Лаймы Вайкуле. На нем 65-летняя звезда предстала в черном фраке, стильно приспустив на шее бабочку. Певица выглядела невероятно харизматично, однако ее поклонникам не удалось разглядеть фигуру любимицы. Ведь она по традиции примерила свободный наряд.
Однако сейчас эта возможность появилась — в личном блоге Вайкуле разместила снимок, на котором предстает стройной, как тростиночка. Народная артистка Латвии примерила облегающие брюки, жакет по фигуре и черную шляпу, завершив образ солнцезащитными очками и темной помадой.
«С возрастом все красивее», «Просто Космос!», «Амбассадор – стильнявище!», «Фантастически молодо выглядите! Стройности только позавидовать! Юные девы нервно кусают локти в сторонке», «Как же вы похудели и похорошели, невероятно! Вам лет 30 будто!» — восхитились поклонники звезды.
Кое-кто даже счел, что теперь певица стала похожа на свою подругу — 70-летнюю Аллу Пугачеву, которая тоже любит шляпы и очень похудела в последнее время.
«Очень с Аллой Борисовной похожи, как сестры», «Реально, стала на Пугачеву похожа», — написали фолловеры в Instagram.