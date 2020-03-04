«Как сестры»: Вайкуле в черной шляпе напомнила поклонникам Пугачеву

Недавно отгремел в Кремле двухчасовой концерт Лаймы Вайкуле. На нем 65-летняя звезда предстала в черном фраке, стильно приспустив на шее бабочку. Певица выглядела невероятно харизматично, однако ее поклонникам не удалось разглядеть фигуру любимицы. Ведь она по традиции примерила свободный наряд.

больше по теме 65-летняя Лайма Вайкуле выступила в Кремле во фраке с приспущенной бабочкой Концерт певицы произвел настоящий фурор.

Однако сейчас эта возможность появилась — в личном блоге Вайкуле разместила снимок, на котором предстает стройной, как тростиночка. Народная артистка Латвии примерила облегающие брюки, жакет по фигуре и черную шляпу, завершив образ солнцезащитными очками и темной помадой.

«С возрастом все красивее», «Просто Космос!», «Амбассадор – стильнявище!», «Фантастически молодо выглядите! Стройности только позавидовать! Юные девы нервно кусают локти в сторонке», «Как же вы похудели и похорошели, невероятно! Вам лет 30 будто!» — восхитились поклонники звезды.

Кое-кто даже счел, что теперь певица стала похожа на свою подругу — 70-летнюю Аллу Пугачеву, которая тоже любит шляпы и очень похудела в последнее время.