Не из-за болезни: Пугачева объяснила, почему не стала проводить праздник желтых цветов

Алла Пугачева не стала в этом году проводить праздник желтых цветов, который придумала в 16 лет. Каждое первое воскресенье весны она выходила на улицы Москвы и раздавала грустным людям цветы, чтобы они улыбнулись. Таким образом Примадонна символически «разрешала весну».

Ее друзья и коллеги по шоу-бизнесу подхватили идею и каждый год отмечали этот праздник, преподнося самой Алле Борисовне желтые розы.

В этом году первое воскресенье весны (1 марта) выпало как раз на концерт Лаймы Вайкуле в Кремле. Латвийская звезда пять лет не выступала в России сольно, и этот выход на сцену был для нее знаковым. Естественно, что пропустить такое событие близкой подруги Пугачева не могла.

Да и праздник желтых цветов она уже не считала своим, резонно рассудив, что делать приятное людям могут все желающие. В этом году она передала эстафетную палочку с уличными весенними сюрпризами своим поклонникам, которые навестили ее в праздник.

«Продолжайте традицию, не обязательно, чтобы я это делала. Разрешайте весну и дарите радость людям!» — обратилась она к фан-группе «АллаМания».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Пугачева отменила праздник желтых цветов из-за болезни.