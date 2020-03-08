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«Все цветы мира к вашим ногам»: 51-летняя Стриженова обратилась ко всем мамам

Телеведущая поздравила представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.

«Все цветы мира к вашим ногам»: 51-летняя Стриженова обратилась ко всем мамам
Екатерина Стриженова (Фото: Globallookpress.com)

Екатерина Стриженова лично обратилась ко всем мамам, поздравив женщин с Международным женским днем. Телеведущая подметила, что каждая из представительниц прекрасного пола строит жизнь по заветам своих родителей, следуя тому примеру, который когда-то служил им ориентиром.

По словам артистки, именно наши дорогие и заботливые мамы научили нас любить этот мир, преодолевать трудности, решая самые сложные задачи, быть надежным тылом и опорой своим близким.

«Дорогие наши мамы, с праздником весны!! Мы строим свою жизнь так, как научили вы!! Любим, преодолеваем трудности и знаем, что всегда есть выход! Все цветы мира к вашим ногам!» — отметила Екатерина.

В браке с Александром Стриженовым телеведущая стала мамой двух девочек: старшая из которых, 31-летняя Анастасия, подарила родителям долгожданного внука Петю. Младшая наследница пары — Александра — в декабре отпраздновала свое 19-летие. Девушка учится в МГУ.

Телеведущая Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова поздравила всех мам с 8 марта (Фото: Instagram.com/strizhenovae)

К слову, в недавнем интервью избранница Александра уточнила, что она гордится своим новым статусом — бабушки. Кроме того, знаменитость абсолютно не комплексует из-за возраста. Стриженова подметила, что у нее просто нет времени переживать из-за первых морщинок, когда ее жизнь наполнена увлекательными и интересными событиями.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Екатерина удостоилась похвалы и ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале Александра Васильева. Так, историк моды уточнил, что возлюбленная Александра появляется на публике в нарядах, которые полностью соответствуют ее возрасту и типу фигуры.

При этом телеведущий заверил, что Стриженова умело лепит их себя не только молодую, но и стройную женщину. Она всегда так кладет руки на талии, чтобы ее подчеркнуть и закрыть при этом половину бедра. Кроме того, знаменитость хорошо драпирует фигуру, благодаря чему, по мнению Васильева, выглядит абсолютной красавицей.

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