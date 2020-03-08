«Какая мама молодая»: 48-летняя Кудрявцева поделилась редким фото тещи мужа-хоккеиста

48-летняя Лера Кудрявцева вместе с мамой отдыхает в Дубае. На личной страничке в Instagram ведущая программы «Секрет на миллион» поделилась редким снимком, позировав перед объективом фотокамеры в компании с родительницей. Зачастую, супруга хоккеиста Игоря Макарова в микроблоге делиться с подписчиками кадрами со съемочных площадок, закулисными фото и свежими видеороликами с дочкой Машей. В августе кроха отмечает свое двухлетие.

Однако на этот раз Кудрявцева предстала на фото вместе с мамой. Александра Ивановна ведет активный образ жизни. Так, тёща Игоря Макарова вместе с дочерью отправилась за границу, устроив себе небольшие каникулы.

«Сводила мамулю на шоу La Perle by Dragone! Огнище», — поделилась впечатлениями Лера. «Красотки», — сделала комплимент светской львице и ее маме певица Инна Маликова.

«Красотки, с 8 марта! Будьте счастливы!!», «Какая мама молодая и красивая!», «Лера, выглядишь шикарно», — прокомментировали верные почитатели фото возлюбленной Игоря Макарова.

Ранее на съемках программы «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой телеведущая призналась, что не смогла бы простить своему избраннику увлечение другой женщиной. По словам Леры, она сразу же подаст на развод, если узнает, что ее муж ей изменяет. Так, светская львица заверила, что никогда не смириться с предательством.