Ведущая «Доброго утра» Ольга Ушакова родила четвертую дочку

Девушка опубликовала первые фото с новорожденной крохой из роддома. Девочка получила необычное имя.

Ольга Ушакова в октябре 2019 года объявила о беременности. Ведущая передачи «Доброе утро» пыталась скрыть интересное положение, но поклонники ее раскусили.

Тогда некоторые надеялись, что у девушки родился сын, так как она уже воспитывает трех дочерей: Дарью, Ксению и Марию, две из которых родились от предыдущих отношений знаменитости. Отметим, что Ольга замужем за кипрским ресторатором Адамом Каримом.

А 7 марта Ушакова поделилась радостной новостью — она стала мамой в четвертый раз. Ведущая опубликовала первое фото из клиники «Лапино».

В кадре девушка запечатлена в палате сразу после родов со своим супругом и новорожденной дочкой. Ольга выглядит счастливой, как и ее избранник, который взял ее за руку. По всей видимости, он присутствовал во время волнительного момента.

«Que Bella! Прекрасный день, чтобы появиться на свет», — написала телеведущая.

Поклонники принялись поздравлять пару. «Человек родился! Оля, поздравляю», — написала Екатерина Стриженова. «Олечка, моя! Счастлива за вас обоих! Пусть растёт здоровая и счастливая девочка! Ура», «Многодетная, счастливая мамочка!», «Поздравляю с четвёртой принцессой», «Отличная новость», — присоединились коллеги и фанаты.

Напомним, что Ушакова в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказывала, что очень хочет легких родов. Она также признавалась, что не планировала пол ребенка, так как считает, что Бог все решает сам.

При этом ведущая отмечала, что не скрывала пол ребенка от родственников. Ведущая признавалась, что разговаривала с дочками, чтобы они не ревновали к новому члену семьи.