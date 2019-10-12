Ведущая «Доброго утра» Ольга Ушакова объявила о четвертой беременности

Ведущие «Доброго утра» на Первом канале полюбились многим зрителям. А тем временем сами работники телеэфира успевают совмещать карьеру и заботу о детях. Марина Ким имеет двух дочерей, а вот у Ольги Ушаковой трое детей и, как оказалось, скоро у нее родится еще один ребенок. В соцсети телеведущая объявила о своей четвертой беременности. При этом девушка отметила, что многие подписчики ее уже успели раскусить.

37-летняя Ольга всего полтора года назад стала многодетной мамой. Теперь в ее утробе снова зарождается жизнь. На новом фото девушка позирует в розовом домашнем костюме. В кадре ее нежно обнимает за живот супруг.

«Последний раз…скорее всего…наверное…может быть. Вот такие новости у нас, друзья. Хотя для кого-то уже и не новости. Мы ещё только на полпути, но проницательные зрители и подписчики нас уже раскусили. Видимо, кто-то слишком много ест», — написала телеведущая.

Поклонники принялись поздравлять Ушакову со скорым пополнением. Некоторые стали гадать пол будущего ребенка. Одни решили, что пара ждет мальчика из-за формы живота, а другие уверены, что своим розовым нарядом Ольга намекнула, что у них будет девочка. «Боже какая новость! Я так удивилась от радости за вас, за то что решились ещё на малыша, ведь младшенькая ещё такая крошка», «Оленька, какое счастье!», «Желаю мальчишку», «Оль! Ну вы красотка конечно», — прокомментировали пост подписчики.

Поздравили Ольгу и коллеги. «Какая красивая на фото! Маманя, вперёд!», — эмоционально отреагировала на новость Светлана Зейналова. «Тебе идёт», — подметил Дмитрий Борисов. Напомним, что у телеведущей три дочки. Две старшие наследницы родились в предыдущем браке знаменитости, но легко нашли общий язык с отчимом.

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