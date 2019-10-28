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Ольга Ушакова объяснила, как решилась на четвертую беременность

Теледива считает, что завести четвертого ребенка может каждый, но при определенных условиях.

Ольга Ушакова объяснила, как решилась на четвертую беременность
https://www.instagram.com/ushakovao

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова в четвертый раз готовится к пополнению в семь. По словам женщины, это «последний раз… скорее всего… наверное… может быть». Ольга с благодарностью приняла поздравления от своих поклонников и заметила, что не считает себя героиней. Также она ответила на вопрос о том, не страшно ли ей рожать в четвертый раз:

«Я считаю, что ничего особенно героического в четвертом ребенке нет. Если Бог дает возможность и здоровье иметь детей, если есть мужчина, готовый брать на себя ответственность, есть достойные условия для большой семьи, то почему бы и нет… Уже не представляю наш дом без „вечного прыгателя“ мисс Марии Амбер! И, признаюсь, в решении родить еще одного малыша было немного корысти — кто-то должен составить ей компанию, а то она ушатает маму», — объяснила своим поклонникам телеведущая.

Пол ребенка пока хранится в секрете, по словам Ольги, самое главное, чтобы малыш родился здоровым и все прошло без осложнений.

Теплые пожелания фанатов Ольги не оставляют сомнений в том, что роды просто обязаны пройти успешно:

«Ольга, вы вызываете безусловное уважение! Красавица, мама 4х детей, ведущая! Понимаю, что за всем этим стоит огромная работа над собой! То что вы транслируете в своём инстаграм, мотивирует! Счастье Вам!»

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Тэги:

беременностьОльга Ушаковапрограмма "Доброе утро"
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Ольга Ушакова объяснила, как решилась на четвертую беременность
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