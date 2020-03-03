«Все переживают за Панайотова»: Прохор Шаляпин рассчитывал увидеть певца на «Евровидении»

36-летний Прохор Шаляпин рассказал, что он и его коллеги по сцене очень переживают за Александра Панайотова. 2 марта Первый канал официально утвердил петербургскую группу Little Big для поездки в Роттердам — в мае ребята представят всему миру новую песню, которая поборется с другими синглами за любовь аудитории. Ранее среди возможных кандидатов звучала и фамилия Александра Панайотова — исполнитель вот уже много лет пытается отобраться на песенный конкурс.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro Прохор Шаляпин признался – сейчас состояние Александра вызывает у него опасение, поскольку в этом году Панайотов очень хотел проявить себя.

«Все очень переживают за Сашу. Он всегда такой спокойный, талантливый, выстраданный артист, настоящий. Я думаю, он бы не менее достойно представил Россию, в более классическом варианте. Он очень талантливый вокалист!» — рассказал он.

Шаляпин, в свою очередь, назвал Little Big «модной, но сезонной группой». Через десять лет, по его убеждениям, аудитория и не вспомнит, кто эти люди. Сравнивать Панайотова и петербуржцев также бессмысленно, уверен Прохор.

«Это как сравнить Селин Дион с ее потрясающим голосом и любую современную группу. Панайотова будут помнить через 10 лет, Little Big – нет», — резюмировал он.